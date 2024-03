NYON, Il quadro dei quarti e delle semifinali Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ecco il quadro completo con i sorteggi dei quarti e delle semifinali di Conference League. La Fiorentina sfiderà il Viktoria Plzen l'11 aprile in trasferta, e il 18 aprile in casa. Nell'eventuale semifinale, invece, incontrerà una tra Brugge e PAOK Salonicco al Franchi il 2 maggio, e in trasferta il 9 maggio.

Quarti di finale (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile)

Club Brugge-PAOK Salonicco

Olympiacos-Fenerbahce

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

Semifinali (andata 2 maggio, ritorno 9 maggio)

Aston Villa/Lille VS Olympiacos/Fenerbahce

Viktoria Plzen/Fiorentina VS Club Brugge/PAOK Salonicco