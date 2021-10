NY TIMES, ACF si muove per la cessione di Vlahovic

Il giornalista del New York Times Tariq Panja riporta su Twitter i movimenti della Fiorentina in merito alla cessione di Dusan Vlahovic. La società viola è sempre più certa che l'attaccante serbo non firmerà il rinnovo e si sta muovendo con i club in giro per l'Europa per trovare un accordo per gennaio. Il problema - scrive ancora il giornalista del noto quotidiano americano - è che il prezzo di 70 milioni che la Fiorentina vorrebbe è difficile da pagare, visto che il mercato resta piuttosto piatto.

Fiorentina increasingly certain Dusan Vlahovic won't sign a new contract (18 months to go) so have sounded out clubs across Europe about a deal in January. Buyout clause is north of 70m euros. Problem for sellers is the market is still quite flat.