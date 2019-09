NUOVO STADIO, Proprietà è delusa. E Joe Barone...

Sulle pagine de La Repubblica c'è un focus sulle vicende che riguardano il potenziale nuovo stadio della Fiorentina. Come racconta il quotidiano, la proprietà americana non ha preso bene tutti gli ostacoli che si sono posti sulla loro strada. Incassato il no della soprintendenza al restyling del Franchi, resta l'ipotesi Mercafir ma Joe Barone si sarebbe già lamentato con i suoi collaboratori per lo stato del progetto: “La storia è contro di noi”, avrebbe detto.

Per questo motivo sta avanzando sempre di più l’ipotesi Campi Bisenzio, dove Barone farà un nuovo sopralluogo in questi giorni. L'unico problema è caratterizzato dal fatto che lo stadio non dovrebbe stare fuori da Firenze nei piani della proprietà, anche se davanti al progetto di costruire una struttura in stile Juventus Stadium tutto il resto passa in secondo piano.