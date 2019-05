NUOVO STADIO, Atti ad un passo dalla decadenza

EX VIOLA SAMP, PER IL DOPO GIAMPAOLO CI SONO DUE EX VIOLA Il futuro di Marco Giampaolo sembra essere sempre più lontano dalla Sampdoria e secondo quanto riportato da Sky Sport molto difficilmente il tecnico deciderà di restare a Genova. La lista per la sua successione è lunga e in prima fila... Il futuro di Marco Giampaolo sembra essere sempre più lontano dalla Sampdoria e secondo quanto riportato da Sky Sport molto difficilmente il tecnico deciderà di restare a Genova. La lista per la sua successione è lunga e in prima fila... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi