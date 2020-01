NUOVO CS, I costi di urbanizzazione della Viola

Un bel passo in avanti per la realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina è avvenuto. Ieri, infatti, si è riunita la commissione consiliare alla quale è stato presentato per la prima volta e analizzato il piano attuativo. Antonino Gandolfo, dirigente del Comune, ha spiegato il progetto e il piano urbanistico per la zona, parlando anche delle infrastrutture previste, in particolare delle piste pedo-ciclabili, della tramvia e dei parcheggi con e senza linea che condizionerà però le presenze. Il tecnico ha spiegato anche i costi di urbanizzazione che la il club di Rocco Commisso dovrà pagare e nel complesso saranno di 2 milioni e 700mila circa. Questa seduta è preliminare alla prossima prevista lunedì, due giorni prima del Consiglio comunale durante il quale verrà adottata la variante. Sul Corriere Fiorentino troviamo anche le parole del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: "Siamo davanti a un passaggio fondamentale raggiunto grazie al lavoro del Consiglio comunale e degli uffici in pochi mesi. L’iter urbanistico procede in modo celere e scrupoloso. Lunedì la commissione finale e giovedì 30 è prevista l’adozione della variante".