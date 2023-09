NUMERI, Viola secondi per palleggio, Terracciano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo le prime tre giornate di campionato la Fiorentina ha 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e un ko. Andando invece a scorrere le statistiche delle squadre la Fiorentina spicca per possesso palla, seconda dietro il Napoli con 34'26" contro 34'32". E' invece terza per assist, 5 (distribuiti tra Biraghi, Duncan, Arthur, Bonaventura e Nzola), come Lecce e Milan. Meglio di lei solo Inter con 7 e Atalanta 6.

Inoltre compare anche nella classifica di pali e traverse con due, come l'Empoli. La coppia delle toscane è preceduta da Roma e Inter con tre mentre il record di 4 spetta al Bologna. Tra i singoli come detto nessun viola sha fatto più di un assist, mentre solo Nico Gonzalez ha segnato almeno due gol. Terracciano è invece primo in una particolare classifica: quello di distanza media camminata in cui compaiono appunto anche diversi portieri come Musso e Cerofolini rispettivamente secondo e terzo: il viola però è primo con 5,416 km percorsi pur con una sola partita giocata, a Genova.