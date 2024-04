NOVELLINO A RFV, Viola mi pare squadra di Premier

FirenzeViola.it

L'ex allenatore, tra le altre anche del Torino, Walter Novellino è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità di casa Fiorentina: "In questo ultimo periodo ci sono stati tanti problemi per i viola, come ad esempio gli infortuni. La Fiorentina ha fatto un girone di andata straordinario e in questi ultimi due mesi forse si è rotto qualcosa tra l'allenatore e il pubblico. Italiano è un allenatore in gamba e che sa il fatto suo, anche ieri sera mi è piaciuto tanto il suo gioco contro la Juventus.

A Firenze manca l'attaccante vero in grado di concretizzare tutte le giocate. Il problema in casa Fiorentina, a parer mio, è che manca l'attaccante da tredici o quindici gol che ti fa la differenza. I viola quando giocano sembrano una squadra straniera, quasi una squadra di Premier League".