NOVELLINO A RFV, Come si può dire ciclo Italiano finito?

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ascolta l'audio

Walter Novellino a Radio FirenzeViola

L'ex allenatore tra le altre di Torino, Sampdoria, Perugia e Palermo, Walter Novellino, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola, durante la trasmissione 'Social Club', partendo dalla riflessione se quest'anno possa essere la fine del ciclo italiano: "Non so come si fa a dire fine di un ciclo quando si è in una società sana e serie come la Fiorentina. Italiano a Firenze sta facendo un lavoro straordinario e non so se ci sono squadre più forti dei Viola con Commisso come presidente, che ha investito così tanto dando a Firenze un centro sportivo meraviglioso".

Non Italiano possa essere un po' stanco di essere messo sempre in discussione?

"Ogni domenica noi allenatori siamo in discussione. Il pubblico di Firenze lo apprezzo molto perché è un conoscitore di calcio, ma certe volte ha un po' la puzza sotto il naso. Bisogna ricordarsi che Italiano ha trasformato una squadra che con Iachini ha fatto tanta fatica, esprimendo un gran gioco e facendo crescere diversi giovani".

Ciò che i tifosi gli imputano è la sua testardaggine.

"Nessun allenatore abbandona il proprio credo: guardate cosa è successo a Napoli. Garcia era convinto di poter applicare il suo solito 4-2-3-1 in una squadra abituata al 433, non ha mai fatto un passo indietro e per questo è stato esonerato".

Per l'intervista completa ascolta il podcast