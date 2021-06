NICOLATO, S.Olivera alla Borja. Ma se Mourinho...

Francesco Nicolato, ex agente FIFA che si è a lungo occupato in particolare di operazioni di mercato in Portogallo e oggi allenatore, ha parlato degli obiettivi della Fiorentina Sergio Oliveira e Jesus Corona, in forza al Porto. Ecco le sue parole: “Sergio Oliveira? Se farà un ottimo Europeo è chiaro che il Porto potrà chiedere più soldi per lui e di conseguenza anche il calciatore potrà esigere più soldi: è sempre stato un giocatore di altissimo profilo ma i club dove ha militato non gli hanno mai mostrato fiducia. Con le dovute proporzioni, ricorda Borja Valero: crea gioca a tutto campo, ha un'ottima lettura degli spazi di gioco, ha grande tecnica e tiro ed è uno specialista nei calci piazzati. Riesce a creare gioco e a finalizzare, ha un bel senso di posizione ed è abile nella fase di interdizione: da tempo penso che sia un giocatore sottovalutato. Mourinho? E' sempre un richiamo importante, visto che è anche un suo connazionale: se chiamasse, sarebbe difficile dire di no, con tutto il rispetto della Fiorentina. I portoghesi in Italia? Hanno sempre bisogno di ambientarsi, il talento dei nomi accostati ai viola c'è tutto. Guedes? E' sempre stato una delle grandi promesse del calcio portoghese: ha grandi doti ma gli manca la continuità di rendimento. Le doti però non gli mancano ecco perché penso che possa essere un profilo giusto per i viola".