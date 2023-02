NICO, Su IG: "Non cercare problemi dove non ci sono"

"Non cercare problemi dove non ci sono, grazie mille". Questa la frase postata stanotte da Nicolas Gonzalez sul proprio profilo Instagram. Una storia, quella dell'esterno della Fiorentina, che è probabilmente una risposta ai rumors usciti ieri su una presunta serata in discoteca nella serata di domenica che avrebbe visto protagonisti proprio Nico, al rientro dalla trasferta di Torino, Igor (squalificato per il match contro la Juventus) ed anche l'ex compagno Lucas Torreira, che avrebbe passato il weekend a Firenze.

La risposta di Nico sa di smentita sulle voci di una notte di divertimento che, a poche ore dalla sconfitta contro i bianconeri, non sarebbe piaciuta alla società e segue in questo senso le parole di Igor, che ha negato tutto utilizzando lo stesso mezzo, Instagram.