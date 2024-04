NICO, La Fiorentina potrebbe dare il via libera in estate

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pezzo di presentazione della partita di stasera tra Fiorentina e Viktoria Plzen, La Gazzetta dello Sport parla anche di tutte quelle situazioni che cambieranno in estate a seconda di quello che sarà il percorso dei viola in coppa. Nico Gonzalez, per esempio, scrive la rosea che potrebbe ottenere il via libera che gli era stato negato in passato, con le sirene dalla Premier League che diventeranno più intense: lasciarsi dopo una festa per un trofeo potrebbe addolcire le richieste viola per accontentare i desideri dell'argentino.