NICO, La cifra che farebbe vacillare il muro della Viola

Il Corriere Fiorentino fa il punto anche sul futuro di Nico Gonzalez, perché nonostante Pradè in conferenza lo abbia definito "incedibile al 99%", le sirene sull'argentino restano sempre accese. Nei colloqui che i dirigenti viola hanno avuto con l’entourage del calciatore si è parlato della cifra che farebbe vacillare il muro e si parla di una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

Il giocatore non ha intenzione di prendere in considerazione offerte che non siano di club importanti e valuterebbe solo trasferimenti che rappresentassero un vero salto di qualità. Di certo però, anche se quell’incedibile al 99% pesa, la partita per il futuro del 10 viola è tutt’altro che chiusa.