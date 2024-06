NICO, Grande prova in Argentina-Cile 1-0. Quarta zero minuti

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

È ancora Lautaro Martinez l'uomo decisivo per l'Argentina in questa Copa America. Nella seconda giornata del torneo, la Seleccion batte il Cile con un 1-0 soffertissimo firmato dal capitano dell'Inter, nonostante un dominio per larghi tratti.

Buon primo tempo per Nico Gonzalez, che agisce largo sulla sinistra in un centrocampo a quattro, dove sforna un assist con un cross teso che Julian Alvarez non capitalizza e successivamente accarezza l'idea del gol con un colpo di testa che poteva gestire meglio.

Nella ripresa il 10 della Fiorentina prosegue la sua ottima prova in entrambe le fasi, aiutando in copertura e spingendo sempre sull'acceleratore, andando all'uno contro uno e trovando anche un bolide che si stampa sulla traversa con l'aiuto di Claudio Bravo, sfiorando di pochissimo la gioia personale. Esce al 72' dopo una prestazione molto importante con cui ha mandato un bel segnale a Scaloni per il prosieguo della Copa America.

Nessun minuto invece per Lucas Martinez Quarta, rimasto in panchina per tutta la gara.