NICO GONZALEZ, Rilancio Brentford: offerti 43 milioni

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sui propri canali social, il Brentford sarebbe tornato alla carica per Nico Gonzalez presentando nelle ultime ore una nuova offerta superiore ai 40 milioni di euro, che in totale potrebbe portare nelle casse viola fino a 43 milioni. Anche per il giocatore sarebbe previsto un super ingaggio per spingerlo a dire addio ai viola in questi ultimi giorni di calciomercato. C'è da ricordare che la precedente proposta da 30 milioni, era stata già rifiutata dalla società di Rocco Commisso.

