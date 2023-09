NICO, È inamovibile. Italiano spera in un Empoli-bis

Come si legge sul Corriere dello Sport, Nico Gonzalez è ormai diventato un punto fermo sia per la squadra di Vincenzo Italiano, sia per quella del ct Scaloni. Nico infatti è tornato dal ritiro con la Nazionale più sorridente che mai, dato che è stato impiegato in entrambe le partite e contro la Bolivia ha anche segnato.

L'argentino con la maglia della Fiorentina ha messo a segno una doppietta contro il Rapid Vienna, che ha permesso ai viola di qualificarsi in Conference League e ha timbrato il cartellino anche contro il Genoa e il Lecce. In Serie A Nico ha segnato contro 13 squadre differenti, ma ancora mai contro l'Atalanta. Quella di questa sera è quindi una sfida personale per il nuovo 10 della Fiorentina, che proverà a sbloccarsi e aumentare il suo score personale.

Nonostante i pochi allenamenti Italiano è pronto ad inserirlo titolare, così come contro l'Empoli nel 2022, dove segnò anche il gol decisivo. Il tecnico infatti non può far a meno di lui e a conferma di ciò lo dimostra il suo minutaggio: sempre titolare da inizio stagione tra Serie A e Europa per un totale di 397 minuti.