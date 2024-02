NICO, Avevamo bisogno dei 3 punti. Il prossimo rigore...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Frosinone: "Oggi avevamo bisogno di questa vittoria, era tanto tempo che non vincevamo. Abbiamo fatto una bella prestazioni dopo una settimana di lavoro e la squadra ha dimostrato che siamo capaci di fare questo".

Giocare con Belotti: "Era tanto tempo che non giocavo dal primo minuto. Sono contento per esserci stato, per il gol e per la vittoria della squadra. Il Gallo poi dimostra tanto, fa gol, aiuta la squadra, mi fa piacere giocare con lui".

Giocare a sinistra? "Mi ricordo che quando sono arrivato il mister mi aveva chiesto dove mi piaceva giocare e io dissi a sinistra. Poi sono stato messo a destra dove ormai sono abituato a giocare. Ma io per la squadra gioco dappertutto. Anche oggi ho sbagliato un gol di sinistro invece poi ho segnato col destro".

Come tirerai il prossimo rigore? "Come lo batto sempre, non cambierò. Posso sbagliare, non sono un robot. Tutti i portieri studiano i rigoristi, io devo essere preparato. Potrei anche calciarlo con il destro, dopo il gol di oggi (ride, ndr)".