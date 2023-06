NGONGE, Ho un contratto col Verona, il mio futuro è qui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge, attaccante dell'Hellas, è finito nel mirino della Fiorentina, ma su tuttomercatoweb.com ha raccontato in esclusiva di come nel suo futuro veda ancora il Verona: "Non ho mai pensato di non rimanere in Serie A, di non giocarci nella prossima stagione. Per me la retrocessione non era un'opzione, sono arrivato qui con un obiettivo e avrei potuto fare qualsiasi cosa per raggiungerlo".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Nella prossima stagione vorrei avere un impatto ancora maggiore sulla Serie A. Sperando di giocare una stagione completa".

E quali i suoi sogni?

"Il mio sogno è sempre stato quello di giocare per l'Arsenal. Però ora sono in Italia, mi piace tantissimo e quindi potrei anche volere rimanere. Scherzo, ovviamente".

Cosa succederà in estate?

"Il mio futuro al momento è chiaro. Ho ancora due anni di contratto con il Verona, quindi direi che è questo".