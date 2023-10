NELA A RFV, Parisi forte. Non mi conosce? Può starci

FirenzeViola.it

Sebino Nela a Radio Firenze Viola

Sebino Nela, ex terzino giallorosso, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" per parlare di Fabiano Parisi. L'esterno viola è stato paragonato proprio all'ex romanista da parte di Marchegiani. "E' un ragazzo molto forte - ha detto Nela - e sul particolare che non mi conosca dico che può starci (Parisi ha spiegato in diretta a Sky di non sapere chi fosse Nela, ndr). Sono nato nel '61, ci sono quaranta anni di differenza e anch'io magari all'epoca non conoscevo la Fiorentina degli anni Quaranta e sono andato a studiare qualcosa dei vari Griffanti, Morisco ecc. Stamattina anche alcuni amici, scherzando, mi hanno detto di questo episodio, ma ripeto può starci. E' un bel giocatore, anch'io a Roma giocai a destra da mancino e vinsi pure lo scudetto".

"Non è facile farlo - prosegue - io poi giocai anche da centrale. Per un tecnico è importante avere questi giocatori che si possono adattare. Contro Zaccagni poteva essere un rischio, giocando contro un avversario scomodo che ti punta. Non sei sul tuo piede e c'è il pericolo di perdere il tempo dell'anticipo e della scelta. Ma se l'è cavata bene in tutte le zone del campo, del resto tutta la Fiorentina ieri ha giocato bene. Parisi da nazionale? Spalletti deve estrapolare quei giocatori che potranno essere utili per determinate caratteristiche anche mentali. Parisi ha tutte le doti per fare parte del giro azzurro. A livello tecnico è bravo, anche per le caratteristiche di adattabilità che ha dimostrato".