NAZIONE, Rocco decide. Il nuovo staff prende corpo

Il titolo che apre le pagine sportive dell'edizione odierna de La Nazione è: "Rocco decide". Il casting allenatore è già partito ma si concluderà solo dopo l'incontro faccia a faccia tra Commisso e Montella che dovrebbe avvenire a metà mese quando entrambi saranno a Firenze, scrive il quotidiano. Nel caso l'incontro non fosse positivo sono pronti in quattro: Gattuso, De Zerbi (ripartito oggi dopo esser stato proprio a Firenze), Semplici e Spalletti. Per il ruolo di amministratore delegato i profili in primo piano sono quelli di Gandini e Scolari, mentre nel ruolo di ds la candidatura forte è quella di Massara, con Rui Costa più defilato. La Fiorentina di Rocco Commisso pian piano prende forma.