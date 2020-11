NAZIONE, Pedro: a gennaio affare da 16 mln

La Nazione, in edicola stamani, si concentra su Pedro. Il calciatore, dopo il flop dello scorso anno con la Fiorentina, si è riscattato alla grande al in Brasile, segnando una miriade di gol. Adesso il Flamengo intende trattenerlo, ma le casse del club stanno fortemente risentendo della crisi dovuta alla pandemia. Per questo dalla società carioca è arrivata la richiesta di un pagamento dilazionato del riscatto (fissato a 14 milioni, più 2 di bonus), al fine di pagare più facilmente il calciatore. La richiesta è stata rimandata al mittente da parte dei viola. Nonostante ci siano due squadre portoghesi come lo Sporting Lisbona e il Porto, pronte a sborsare la cifra per accaparrarsi il bomber, la Fiorentina ha comunque da guadagnare. Innanzitutto la cifra dell'eventuale riscatto e, semmai, un attaccante esploso che potrebbe fare al caso dei viola se i centravanti ora in rosa non si dimostrassero all'altezza.