NAZIONE, Nuovo ruolo per Duncan? Si valuta da terzino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C’è un’idea che gira in testa a Vincenzo Italiano, scrive stamani La Nazione, e riguarda un'ulteriore opzione per dare respiro a Kayode sulla destra, in attesa del mercato e soprattutto del rientro di Dodo. Già domenica sera all’Olimpico, in qualche modo, il tecnico viola ha fatto scaldare un Alfred Duncan non più solo e soltanto interdittore sulla mediana, ma anche difensore.

La mossa Duncan la si può supportare bene proprio perché coincide con un periodo assolutamente positivo, sul piano del rendimento complessivo, del giocatore, che sta scalando sempre di più posizioni nelle gerarchie della Fiorentina. Considerando che l'esperimento Parisi a destra non ha funzionato perfettamente, il quotidiano scrive che l'ipotesi Duncan a destra, quando ci sarà da far rifiatare Kayode, è concreta.