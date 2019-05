NAZIONE, Gelo su Rocco: troppa scenografia

Sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione viene posto questa mattina più di qualche dubbio sulla reale credibilità della trattativa tra Commisso e la Fiorentina: Joe Barone che in favore di telecamera scatta foto alla Fiesole dalla sua postazione in tribuna: quasi uno spot della trattativa segreta imperfetta. E poi il lancio pubblicitario attraverso un’indiscrezione pubblicata in Usa, insieme all’intervista rilasciata in Italia il giorno dopo nonostante fosse stata richiesta la massima riservatezza per impostare un’eventuale operazione. Infine la sensazione che i tentativi fatti in passato da Commisso (Milan compreso) fossero molto scenografici e poi, all’atto pratico, poco concreti: è calato il gelo viola sull’imprenditore italo americano di New York che, attraverso uno studio legale, aveva manifestato interesse per la Fiorentina chiedendo documentazione, bilanci e ogni informazione utile per approfondire.