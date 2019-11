NAZIONE, Commisso grazie assai ma non è ok

La Nazione oggi in edicola parla di Rocco Commisso e della situazione attuale della Fiorentina. La presenza del presidente è stata costante e non è mai mancata, scrive il quotidiano. E non sono passati inosservati i tanti gesti d'affetto da parte sua nei confronti dei tifosi e viceversa. Questo affetto però potrebbe diventare un boomerang: il tycoon ha preso coscienza della complessità della realtà fiorentina e anche se il centro sportivo in due anni dovrebbe essere pronto, per lo stadio il discorso rischia di essere diverso. Anche i selfie con i tifosi rischiano di stuccare, aggiunge il quotidiano che conclude sottolineando come sotto la sua guida il reparto tecnico sia rimasto sostanzialmente lo stesso, con l'unico ritorno di Pradè da ds.