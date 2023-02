NAZIONE, Bivio Fiorentina: con l'Hellas è sfida salvezza

La Nazione parla di "bivio Fiorentina": alle 18:30 infatti i viola giocano contro l'Hellas Verona una gara spartiacque per il proseguo del campionato. Vincere per orgoglio?" Macchè"- scrive il quotidiano: -I punti in palio al «Bentegodi», del resto, iniziano ad essere punti pesanti, molto pesanti, per calcoli che in casa viola si vorrebbe (anche solo per scaramanzia) evitare-. La Fiorentina arriva al match di stasera al quindicesimo posto e fra lei ed il Verona terzultimo a -8 ci sono solo due squadre, Spezia e Salernitana.

Verona-Fiorentina è un punto di non ritorno per il campionato dei viola ma anche per quello dei gialloblù: mister Zaffaroni affronterà i prossimi due impegni (Fiorentina e Spezia) con la calcolatrice in mano, conscio che da queste due gare passano molte delle chances salvezza.