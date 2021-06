NAZIONE, Antognoni-Fiorentina: ora è divorzio

Ancora pochi giorni per evitare un divorzio che farebbe sicuramente rumore, molta dunque è l’attesa per un eventuale nuovo incontro chiarificatore fra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina. Che a meno di sorprese però non ci sarà, essendo molto critica la posizione del Capitano, che starebbe addirittura pensando a una sorta di "lettera aperta" per rendere noto il suo punto di vista, una volta terminato il rapporto di lavoro con il club.Da parte sua la Fiorentina è formalmente ancora in attesa di una risposta dopo il contatto fra il direttore generale Barone e lo stesso Antognoni, a proposito del quale nessuno si sbilancia ufficialmente, essendo le due parti vincolate da un contratto che scadrà il 30 di giugno e ancora in teorica fase di trattativa. E se la posizione del Numero 10 viola è stata fin subito poco entusiasta nei confronti della nuova prospettiva – un incarico di scouting per scoprire nuovi talenti, con una rimodulazione del compenso – non si sono registrate reazioni all’interno della società, se non la sorpresa per una reazione imprevista.