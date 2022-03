NAZIONALI, Piatek in campo. Stanotte Torreira

Sono dieci i calciatori della Fiorentina che hanno risposto alle convocazioni delle proprie nazionali (dodici se contiamo giovani già nel giro della prima squadra come Alessandro Bianco e Louis Munteanu, impegnati rispettivamente con l'Italia Under 20 e la Romania Under 21). L'attenzione di tutti è concentrata sul match da dentro o fuori che la Nazionale italiana giocherà stasera contro la Macedonia del Nord: nella semifinale playoff per accedere al mondiale di Qatar 2022 difficilmente vedremo, almeno dal primo minuto, Cristiano Biraghi, unico viola in azzurro. Chi è già sicura di andare in Qatar è la Serbia, che oggi giocherà un'amichevole contro l'Ungheria (fischio d'inizio alle ore 19:30) ma dovrà probabilmente fare a meno di Nikola Milenkovic, non al meglio per un fastidio muscolare alla gamba destra; oltre a lui ci sono gli altri due serbi della Fiorentina, Aleksa Terzic e Matija Nastasic, da monitorare. In campo anche la Polonia: Dragowski e Piatek (difficilmente li vedremo in campo dal primo minuto) sfideranno la Scozia in un'amichevole che sostituisce l'impegno playoff contro la Russia, saltato per la squalifica della federazione avversaria dalla Fifa.

Stanotte spazio anche per le qualificazioni sudamericane: l'Uruguay di Lucas Torreira (quarto) riceve il Perù (quinto con un punto in meno rispetto alla Celeste) in un match che è un vero e proprio spareggio per ottenere il pass mondiale.