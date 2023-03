NAZIONALI, Pari per Barak. 2-0 la Serbia di Milenkovic

FirenzeViola.it

I due Viola in campo questa sera, Nikola Milenkovic e Antonin Barak, sono partiti titolari rispettivamente con la Serbia e Repubblica Ceca. Per il primo non sono stati 73 minuti indimenticabili, nonostante abbia messo in mostra a sprazzi le sue qualità, ma la sua nazionale ha pareggiato 0-0 con una modesta Moldavia. Molto meglio Milenkovic, che con la nazionale serba (e una doppietta di Vlahovic) riesce a superare la pratica Montenegro. Prova di grande solidità per il centrale viola.