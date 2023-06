NAZIONALI, Amrabat in campo 90' col Marocco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Si è da poco conclusa Marocco- Capo Verde, amichevole terminata 0-0 che ha visto protagonista due giocatori della Fiorentina. Il primo sul piede di partenza, ovvero Sofyan Amrabat, stella della nazionale di Regragui che è rimasto in campo per tutta la gara nel ruolo di centrocampista centrale. Al suo fianco Abdelhamid Sabiri, ex Sampdoria che a fine giugno sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Per Sabiri una maglia da titolare nella mediana a tre di Regragui, che lo ha poi sostituito all'intervallo.