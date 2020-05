NARDELLA, Vicini a meta del 1° giorno a 0 contagi

"Siamo vicini alla meta del primo giorno senza contagi": lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella nel consiglio metropolitano che torna a riunirsi per la prima volta dal vivo a Palazzo Medici Riccardi anche se una parte dei consigli segue i lavori da remoto. "Il livello del contagio è estremamente ridotto. I dati di ieri sono molto incoraggianti: sette nuovi positivi sul livello metropolitano, di cui cinque nel comune di Firenze" ha spiegato il sindaco. Ma subito dopo Nardella frena gli entusiasmi: "Oggi vediamo gli effetti del comportamento dei nostri cittadini quindici giorni fa, l'importante è avere ben presente questo elemento". In questo senso "la riapertura di varie attività e anche la ripresa della mobilità dei cittadini" determinata dalla fase due "non deve essere presa sotto gamba, ma monitorata con grande attenzione, perchè sotto il profilo epidemiologico avremo i dati di questa riapertura tra un paio di settimane. Ed è in quel momento che si potrebbe verificare un cambio del trend del contagio", anche se "mi auguro no". Ora ha detto ancora il sindaco "stiamo monitorando con grande attenzione il traffico metropolitano in entrata e in uscita dai confini del comune capoluogo: ieri siamo arrivati al 55-60% circa del traffico abituale. Stiamo parlando di 130-140.000 veicoli su un numero che precedentemente all'emergenza arrivava a 220.000 mezzi". La fase due, in sostanza, "non è ripresa con il botto, per fortuna. Abbiamo dati incoraggianti" e "se in queste due settimane supereremo l'ulteriore prova, allora potremo davvero considerare consolidato il trend di diminuzione" del contagio. Le parole sono riportate da Repubblica.it.