NARDELLA, Stadio? Non ne ho parlato con il ministro

Nessuna novità sulla questione Franchi, nonostante la presenza "virtuale" del ministro Franceschini a Firenze. Questa mattina infatti, nell'ambito della conferenza stampa di presentazione del Museo della Lingua Italiana che sorgerà proprio a Firenze all'interno del complesso monumentale di Santa Maria Novella (in un'area di 25mila metri quadrati che lo renderà il polo museale più grande) in Europa e i cui lavori dovrebbero partire nel 2021 con la fine poi prevista entro 500/600 giorni), il sindaco Dario Nardella, ha confermato che "per lo stadio siamo in attesa del parere del ministero. E non ho parlato di questo tema con il ministro Franceschini". In collegamento per parlare del Museo suddetto, che sarà finanziato proprio dal ministero dei Beni Culturali per 4 milioni di euro. c'era infatti il ministro Dario Franceschini che ha però dovuto lasciare la conferenza stampa dopo il suo intervento per impegni pregressi senza rispondere alle domande e lasciando così il sindaco a dare l'aggiornamento sul tema. Come noto, il Comune e la Fiorentina sono in attesa della risposta del ministero dei Beni Culturali per l’interpretazione corretta delle nuove norme "sblocca-stadi" e per capire dunque cosa si può e cosa non si può fare concretamente per rifare il Franchi.