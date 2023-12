NARDELLA, Stadio? A Milano questionari, qui i lavori

Fonte: dal nostro inviato- L. Mauro

Dal salone di Lorenzo di Palazzo Vecchio il Sindaco di Firenze Dario Nardella, durante i consueti auguri di natale del primo cittadino alla stampa, ha risposto così alle domande inerenti alla questione stadio. Queste le sue parole: "La commissione sta lavorando sulle verifiche amministrative, ma i lavori verranno aggiudicati entro la fine dell'anno. Ho ricevuto tante critiche sulla questione, in pochi pensavano che saremmo arrivati a questo risultato. Ancora c'è tanto lavoro da fare ma vedo che i progetti stadio di altre città sono più indietro. A Milano stanno facendo il questionario, sono al rendering, a Napoli invece discutono del quartiere in cui far sorgere il nuovo stadio. A Genova ancora non sanno se fare un solo stadio o due impianti. A Bologna sono ancora fermi, a Cagliari i lavori non sono ancora cominciati e a Roma per il nuovo stadio dei giallorossi c'è una delibera della giunta di dichiarazione d'interesse pubblico.

Qui a Firenze invece siamo all'inizio dei lavori. È giusto confrontarsi con le altre società. Anche perché purtroppo in Italia è difficile costruire impianti sportivi nuovi. Il paragone con la Turchia è umiliante. Per questi motivi io considero ottimo il risultato ottenuto, non solo per Firenze ma per tutta Italia. L'ho detto anche al Ministro Abodi, perché questa è una partita non solo per Firenze ma per l'Italia in vista degli Europei del 2032".