NARDELLA, Sosterremo il CS. È interesse pubblico

Intervenuto sui temi dell'attuale emergenza covid e su quelli del mondo Fiorentina, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così: “Situazione complicata, i numeri aumentano. Nell’area fiorentina ci sono stati 270 casi, un numero basso rispetto alla proporzione coi 100.000 abitanti. Il problema sono le province. Le misure riguardano il consumo e la vendita di alcolici. Abbiamo deciso il divieto di qualsiasi vendita dalle 16 in poi venerdì, sabato e domenica, così come il consumo nel luogo pubblico. Questa ordinanza non risolverà tutto, ma è un altro strumento che utilizziamo, perché siamo al limite della zona rossa. Io credo che per la prossima settimana rimarremo arancioni, ma l’Rt sta aumentando molto: siamo vicini al famoso 1,25 che porta in automatico in zona rossa. Penso che nelle prossime settimane credo che avremo un numero importante di vaccini. Vedremo la luce in fondo al tunnel. Il centro sportivo? Che ci sia Rocco o meno, il problema della burocrazia nel nostro paese è serio e va affrontato una volta per tutte, così come la questione della giustizia amministrativa. Quante volte si è sentito parlare di ricorsi? Io non voglio creare allarmismo, ho assicurato al Sindaco di Bagno a Ripoli il sostegno in giudizio, perché è vero che ci sono i privati, ma c’è un interesse pubblico per cui queste opere si fanno".