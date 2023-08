NARDELLA, Pagheremo noi la parte fissa del Padovani

Fonte: Italpress

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così del tema stadio. Queste le sue dichiarazioni sul Franchi:

Sa già quando si incontrerà con il Presidente della Fiorentina?

“Mi auguro molto presto, ci siamo sentiti. Sono rimasto impressionato dalla bellezza del Viola Park. Stiamo andando avanti su tutto il fronte sia per quanto riguarda la realizzazione dello stadio al Padovani, che per quanto riguarda il progetto esecutivo del nuovo stadio Franchi”.

Prosegue: “I 55 milioni? Ci sono contatti continui con i vari ministri coinvolti, per individuare una soluzione. In attesa di una risposta positiva dal governo, noi non stiamo fermi, stiamo andando avanti sul fronte della prima fase, quella dei 130 milioni di euro finanziati dal ministero dei beni culturali”.

Sul Padovani: “Il nostro obiettivo è quello di rendere uno stadio di rugby più funzionale e più capiente possibile. Interveniamo su un impianto sportivo di proprietà nostra. Per il periodo dei lavori, in accordo anche con la società di rugby, sarà destinato all’uso calcistico. Il Comune sosterrà le spese legate a tutta la parte di ristrutturazione definitiva dello stadio di rugby, tutta la parte fissa sarà a carico nostro. Dopo il confronto con la società Fiorentina potremmo dare degli elementi in più. Il nostro obiettivo è andare avanti con le opere pubbliche, realizzare le infrastrutture sportive che servono e fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare la società, i tifosi e per dare alla città, uno stadio che la città stessa merita e che aspetta da tanti anni”.