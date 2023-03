NARDELLA, Osservazioni della CE incomprensibili

"Ho espresso la richiesta di essere ascoltato dai servizi della Commissione. Riteniamo che sia giusto un confronto diretto con gli uffici. Anche perché qui ci sono finanziamenti approvati e confermati in un anno e mezzo di lavoro ed accordi. Per questo riteniamo incomprensibili queste osservazioni delle istituzioni comunitarie che prima non avevano fatto nessuna obiezione. Mi viene da dire che se non meritano di passare progetti del livello di quello di Firenze e Venezia allora quasi tutto il PNRR non dovrebbe essere autorizzato- così il sindaco di Firenze Dario Nardella sulle perplessità manifestate dalla Commissione Europea su alcuni progetti approvati in precedenza, tra cui il Franchi.

