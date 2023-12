NARDELLA, Oggi traguardo importante per tutta la città

NOTIZIE DI FV ROM-FIO, DUE GOL, DUE ROSSI E TANTI FALLI: GLI HIGHLIGHTS Prima la rete di Lukaku, poi quella del pareggio siglata da Martinez Quarta. In mezzo, tanta confusione, falli, e nervosismo in campo, specie dalla parte dei giallorossi che hanno chiuso il match in nove uomini, causa le espulsioni di Zalewski e dell'attaccante belga.... Prima la rete di Lukaku, poi quella del pareggio siglata da Martinez Quarta. In mezzo, tanta confusione, falli, e nervosismo in campo, specie dalla parte dei giallorossi che hanno chiuso il match in nove uomini, causa le espulsioni di Zalewski e dell'attaccante belga.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi