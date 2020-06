NARDELLA, Non so se col Decreto avrò gli strumenti

Il sindaco di Firenze Dario Nardella stamani è stato ospite di La 7 e ha rilasciato un paio di battute anche sulla questione stadio. Questo quanto detto in merito al prossimo Decreto Semplificazione (su cui sta lavorando il Governo e che dovrebbe lasciare più spazio di manovra ai sindaci delle città) dal primo cittadino del capoluogo toscano: "Firenze aspetta da 30 anni di costruire stadio e aeroporto. Come sindaco non ho ancora capito se in questo decreto semplificazione avrò gli strumenti necessari per mettere mano a questi problemi. Serve un piano incisivo, ma ancora non abbiamo le carte in mano”.