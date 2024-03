NARDELLA, Mi auguro vinca lo sport, i disagi di domani..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A poco più di ventiquattro ore da Fiorentina-Maccabi Haifa, match valido per gli ottavi di Conference ad alto rischio per tutte le connotazioni che la visita della squadra israeliana a Firenze porta, il sindaco Dario Nardella ha commentato la situazione. Queste le parole del primo cittadino fiorentino a Italpress: "Mi auguro e ci auguriamo che vada tutto bene, purtroppo ci saranno disagi per cittadini e tifosi, i problemi saranno tanti e questo non fa piacere a nessuno. Di nuovo, auguriamoci davvero che non succeda nulla e che ognuno faccia la sua parte. Domani sera dovrà essere una serata di sport e nient'altro".