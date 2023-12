NARDELLA, Mai detto no a Commisso: vi spiego

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto questa mattina per parlare della questione stadio. Queste le sue parole: "A Firenze siamo straordinari, oggi si indicherà la ditta vincitrice dell'appalto da 150 milioni e si discute sugli altri 55. Stiamo facendo una cosa straordinaria a cui nessuno credeva, tanti tifavano per il fallimento. Sulle risorse rimanenti c'è ancora la vicenda dei 55 milioni del Pnrr, il governo ha vinto al Tar ma noi facciamo ricorso al Consiglio di Stato. Come a Venezia, dove il governo ha stanziato quella cifra per altre opere, anche qui noi, se ci arrivano 55 milioni da destinare ad altre situazioni per la città, possiamo distogliere questa cifra per darli allo stadio senza costi per i cittadini. L'altra ipotesi è il tavolo che abbiamo aperto con la Fiorentina, tavolo che mi auguro venga aperto il prima possibile dal Ministro Abodi. Le risorse può metterle la società viola, utilizzando la norma Abodi per il project: io club metto i fondi, ottengo una lunga concessione e uno sconto sul canone. Sulla cifra complessiva dovremmo vedere, adesso siamo a 210 milioni, se poi saliranno a 240 lo vedremo alla fine della trattativa".

Continua poi il Sindaco fiorentino sulle richieste da parte del patron viola Rocco Commisso: "Noi non abbiamo mai dovuto dire no a Commisso. Il no al presidente della Fiorentina è arrivato dal soprintendente Pessina. Noi siamo qui per dare una mano al club, se dico dei sì a Commisso metto in campo una collaborazione tra comune e società. Siamo gli unici oltre a Torino a poter fare lo stadio nuovo, abbiamo i soldi dello stato perché il Franchi è un bene pubblico e in più accogliamo la volontà della Fiorentina di investire".