NARDELLA, Luogo di Firenze alla memoria di Hamrin

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente a San Miniato al Monte per le esequie di Kurt Hamrin, anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto rivolgere un pensiero alla memoria dell'ex attaccante della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Lo ricordavamo pochi minuti fa, Hamrin è uno di quei campioni che hanno legato la loro vita alla città di Firenze. Kurt ha costruito un rapporto speciale con i tifosi e la nostra città e non è un caso che molti dei suoi figli siano nati e cresciuti qua. E' bello vedere le massime autorità svedesi qui.

E' stato uno degli ultimi campioni che ha lasciato il segno nel cuore dei fiorentini e quando ciò succede vuol dire che ha colpito nel segno. Dobbiamo essergli grati per l'amore profondo per Firenze e per la Fiorentina. Per questo stiamo pensando di ricordarlo degnamente, nei prossimi giorni promuoveremo un progetto importante per dedicare una parte della città alla sua memoria".