NARDELLA, Il Franchi ospiterà le gare di Euro2032

Fonte: dal nostro inviato a Palazzo Vecchio- A. Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Un nuovo Franchi per la Fiorentina e non solo. A margine della conferenza stampa in cui il sindaco Dario Nardella ha comunicato la decisione di attuare una soluzione che permetta alla Fiorentina di giocare anche la stagione 2024/25 nel proprio stadio nonostante i lavori in corso (qui la conferenza completa), il primo cittadino di Firenze ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Nardella si è soffermato soprattutto sulla possibilità che il nuovo Franchi diventi uno dei cinque impianti italiani ad ospitare gli Europei di calcio del 2032: "Vi posso dire che ho sentito il presidente della Figc Gravina.

Lo richiamerò poi oggi stesso perché Firenze sarà sicuramente a questo punto uno degli stadi che si aggiungerà ai tre impianti già confermati per ospitare gli Europei 2032. Questa è una grande notizia per Firenze e per tutta la Toscana - ha commentato lo stesso Nardella, che ha di fatto anticipato la Figc comunicando una notizia che dovrà comunque essere confermata da Gravina e soci.