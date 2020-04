NARDELLA, Furioso con chi esce: non si scherza

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto della situazione sul contagio da coronavirus nel capoluogo. Ecco le sue parole: “La gente deve smettere di andare fuori: io sono deluso e arrabbiato. Fino a due-tre giorni fa le cose andavano bene ma nelle ultime ore sono state rilevate 2000 vetture in più a giro per la città. La gente pensa che sia stato dato il “bomba libera tutti” e questo non va bene. Il virus è ovunque e noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Noi abbiamo deciso di intensificare la presenza di forze dell’ordine che saranno molto più severe e rigorose con chi sarà trovato per strada. Non si scherza: non possiamo tollerare che ci sia un allentamento come quello registrato in questi ultimi giorni. La distribuzione alimentare è iniziata e dall’inizio della prossima settimana inizierà anche la consegna dei buoni”.