NARDELLA, Dai prossimi giorni utilizzeremo i droni

Dario Nardella, sindaco di Firenze, parla così a Toscana TV: "Bravo Sarri (ha donato 4mila mascherine a Figline e Incisa Valdarno, ndr). Anche la Fiorentina ha fatto molto, Commisso da solo ha messo 250mila euro. Il club viola ha aumentato le risorse disponibili per gli ospedali, e c'è anche chi ha voluto fare donazioni anonime, senza vantarsi. Sono grandi gesti, l'Italia e Firenze sono realtà straordinarie. Ma anche dalla Cina: sono arrivate tante centinaia di migliaia di mascherine, anche da Nanchino, che è città gemellata. Sono gesti non scontati, che riconoscono a Firenze una dimensione internazionale, come per i tempi dell'alluvione. E io sono commosso da tutta questa generosità".

Sul tema della distribuzione delle mascherine e del controllo sugli spostamenti, ha infine aggiunto: "In tutto ci vorranno dodici giorni per la consegna dei mezzi di protezione in città. Sta aumentando il traffico, però, e questo vuol dire che, contando che molte fabbriche sono chiuse, c'è un allentamento e non va bene. Guai a chi molla la presa: dai prossimi giorni utilizzeremo i droni in modo severo, e una passeggiata può arrivare a costare anche 4mila euro".