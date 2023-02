NARDELLA, Assenza ACF? Sosterranno l'Associazione

A margine della presentazione dell'Associazione Davide Astori ha parlato così ai media presenti, tra cui anche FirenzeViola.it, il Sindaco di Firenze Dario Nardella: "Ho parlato molto con la famiglia di Davide di questa Associazione, è un progetto bellissimo ed è la naturale evoluzione di questi anni senza Astori. Tutto questo serve a dare continuità e solidità a tutti i progetti intorno alle cose che Davide amava. Io sono Sindaco da ormai nove anni e raramente ho instaurato un rapporto con i calciatori viola ma con Davide lo avevo, un bel rapporto di rispetto e stima. L'Associazione è uno strumento snello che può servire a costruire una rete di relazioni. Dal canto mio posso dire che come Comune con le nostre forze sosterremo tutte le attività dell'Associazione. Assenza della Fiorentina oggi a questo evento? Sapevamo di questo ma non è affatto un'assenza da leggere come un disinteresse, ho trovato naturale che fossero venuti quelli della vecchia gestione. Astori ha legato i suoi anni alla società precedente, non ci leggo niente di particolare. Sono fiducioso che la properità attuale costruirà rapporti con questa nuova associazione. Stadio? Parleremo a breve sia con Commisso che con Barone, stiamo lavorando per questo incontro che avverrà a breve. Posso dire che un posto ad Astori lo troveremo nel nuovo stadio e nella nuova area. Il centro sportivo Davide Astori sarà demolito e mi piacerebbe che questo nuovo grande parco che ci costruiranno sopra porti il suo nome. Il tifoso Nardella ora stringe i denti e aspetta momenti migliori, siamo su tre fronti quindi questo incide molto nelle prestazioni della squadra. Ora tifiamo per una bella partita a Braga, ho sentito il sindaco e siamo molto amici gli ho detto che gli daremo filo da torcere. I rapporti tra le due città sono ottimi. Non dobbiamo neanche dimenticare che c'è la doppia sfida con la Cremonese, incrociamo le dita. Derby con l'Empoli? Anche in questo caso c'è un bel rapporto di amicizia tra i sindaci. Loro stanno facendo un bel campionato però all'insegna del fairplay faremo una grande partita".