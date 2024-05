NAPOLEONI A RFV, Segreto dell'Olympiacos è il tifo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it



Stefano Napoleoni, ex calciatore con un lungo passato in Grecia, su Radio FirenzeViola ci ha aiutato a comprendere l'attesa in terra greca per la finale di Conference League: "I greci sono molto caldi, diciamo così. Loro hanno un calore che delle volte sfocia in qualcosa di più. L'Olympiacos poi è la squadra immagine del calcio nazionale. Hanno un pubblico che tante volte gli fa diventare dieci volte più forti di quanto sono, la loro forza è soprattutto quello. Ci arrivano comunque concentrati, perché anche per la struttura del campionato greco, che si divide in una seconda fase (appena finita) in cui le prime della classifica si 'spostano' in un campionato a parte fatto tutto da scontri diretti, loro sono abituati a giocare grandi sfide.

Delle sfide in casa loro mi ricordo tanti momenti. C'è una partita in cui segnai, alla fine perdemmo 2-1 ma avevamo segnato il gol del vantaggio. Dopo l'1-1 c'è stato il delirio, era una bolgia, hanno iniziato a martellarci. L'ambiente vinse quella partita in cui, tra l'altro, segnò Saviola. Il campo fa tanto, sono una squadra che non molla mai, ce l'hanno nel Dna tifosi e calciatori".

E sulle problematiche a livello di ordine pubblico: "Ci sarà un clima difficile. Atene è già una situazione bollente di per sè, c'è tantissima rivalità per le tante squadre che ci sono, vediamo derby di continuo (e non solo nel calcio). Sono sicuro che qualche tifoso dell'Aek e del Panathinaikos, in caso di vittoria della Fiorentina, potrebbero festeggiare coi viola per strada".