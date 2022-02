NANI, Cabral attaccante completo: sa fare tutto

Il dirigente sportivo ed osservatore Gianluca Nani ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, iniziando dall'addio di Vlahovic per la Fiorentina: "Mi pare che i viola abbiano fatto di tutto per convincerlo. Hanno fatto offerte su offerte, muovendosi pure nei tempi giusti: c'è poco da imputargli, volevano tenerlo. Quando si sono visti costretti, per non perderlo a zero, hanno ceduto. Gran parte di quanto incassato è stato immediatamente reinvestito, in più è stato preso Cabral che mi piace molto e conosco".

Che attaccante è Cabral?

"L'ho visto giocare diverse volte, sa fare tutto: dentro l'area è un killer spietato che sa far gol in ogni modo e da tutte le posizioni. Può giocarti in un 4-3-3 per aprire spazi agli esterni, ma pure andare sulla profondità. Non è superveloce, ma ha i tempi giusti, è un attaccante completo che ha il vizio giusto, quello del gol. In più Piatek, che il campionato italiano lo conosce già".