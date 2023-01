NANI A RFV, Nico via ma ad un patto: vi spiego

Il dirigente sportivo Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dei temi di mercato legati alla Fiorentina, in particolar modo sulla situazione di Nico Gonzalez. Queste le sue parole: "Non è una cosa campata in aria, può starci. Ci sono esempi di giocatori che in Italia sono spariti, ma che andando in Inghilterra hanno trovato la propria dimensione. La Fiorentina farà le sue valutazioni, ma in caso di cessione sarebbe una bella plusvalenza,visto il rendimento fin qui dell'argentino".

Cederebbe Nico Gonzalez?

"Premetto che è una scelta affidata solamente ai dirigenti viola, che conoscono bene le dinamiche. Se la Fiorentina fosse in grado di rimpiazzare con un buon scouting la cessione, si potrebbe pensare anche di cederlo".