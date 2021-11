NANI, A gennaio DV9 agli Spurs? È dura: i budget...

L’ex direttore sportivo del Brescia e del West Ham Gianluca Nani ha parlato delle principali vicende d'attualità in casa Fiorentina, a cominciare ovviamente dal futuro dell'attaccante viola Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Il serbo via a gennaio? Non so se ci sono squadre disposte a spendere una cifra così alto nel mercato di gennaio. Il Tottenham è un club florido a livello finanziario e penso che Conte, se ha firmato, abbia avuto delle garanzie per rinforzare la squadra. Non penso però che gli Spurs abbiano un extra budget da utilizzare per il mercato di gennaio anche se penso che Vlahovic sia un giocatore straordinario per cui vale la pena fare un importante sacrificio economico".