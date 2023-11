N. SENSINI A RFV, Quarta già baluardo della difesa. Nico...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Nestor Sensini a Radio Firenze Viola

Nestor Sensini, ex difensore argentino di lungo corso in Serie A dove ha vestito le maglie di Parma, Udinese e Lazio nonché colonna della Nazionale albiceleste, ha parlato a Radio FirenzeViola durante il "Social Club": "Non so bene il perché delle dichiarazioni di Scaloni il quale ha praticamente fatto capire di essere arrivato a fine ciclo, specie dopo una vittoria dell'Argentina contro il Brasile".

Come giudica il percorso di Quarta alla Fiorentina?

"Ha avuto bisogno di tempo come tutti gli stranieri ma pian piano si sta facendo baluardo della difesa, ha tutte le qualità per esserlo. Giocando in difesa è importante anche maturare sicurezza e lui lo sta facendo in una Fiorentina che si migliora costantemente".

Per caratteristiche, Quarta è quasi più portato ad offendere?

"La difesa a tre forse lo avvantaggia perché lui è più protetto. Qua in Argentina ha giocato anche qualche partita da centrocampista, ma non è così imponente da vincere tutti i duelli".

Com'è percepito Gonzalez in Argentina?

"Basti pensare che Scaloni quando ha potuto lo ha sempre convocato. Rispetto a Di Maria fa più la fascia, ha dimostrato le sue qualità anche se contro l'Uruguay di Marcelo Bielsa è arrivata una sconfitta per la nostra Nazionale".

Cosa pensa di Gino Infantino?

"E' un calciatore che ha bisogno di tempo, per adesso sta giocando poco. Al Rosario Central faceva il titolare, è un centrocampista dai piedi buoni se nel contesto giusto. E' valido e giovane".

Per caratteristiche come possiamo inquadrarlo?

"In Argentina giocava come mezzala nel centrocampo a tre. Calcia bene il pallone, rientra bene ma non è un fantastica che dribbla. Ha una buona tecnica e si adatta anche bene nel gioco di squadra. Ha bisogno di essere messo in un'armonia di squadra in cui riesce a fare il suo. Deve continuare ad imparare, ha l'età giusta per farlo, forse se non trova spazio a Firenze è bene che lo cerchi altrove".