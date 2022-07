MPASINKATU A RFV, Le Normand verso la Premier

Malu Mpansikatu, intervenuto a Radio FirenzeViola parlando di Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad accostato più volte alla Fiorentina: "Le Normand è un profilo interessante. Non so se è interessato a venire alla Fiorentina in questo momento. I giocatori pensano più ad andare verso l'Inghilterra, quello italiano non è certamente il primo mercato. Per lui la Real Sociedad chiede 35 milioni, non credo che la Fiorentina ce l'abbia. Per la valutazione e l'ambizione del giocatore credo che sia diretto in Premier League.

Sulla Fiorentina di Italiano dico che l'asticella la devono alzare anche i giocatori. Mi aspetto tanto da Amrabat ed Ikoné ma anche da Jovic. Questi giocatori possono dare di più. Su Ikoné posso dire che anche in Francia non faceva tanti gol, ma da un giocatore della sua qualità ci si aspetta la doppia cifra di gol. Penso che potrà salire di livello e se lui salirà di livello anche i viola lo faranno. Su Jovic dico che il suo talento non può essere svanito. La Fiorentina arriva al momento giusto della sua carriera".