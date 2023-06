MPASINKATU A RFV, Ikoné? I matrimoni si fanno in due

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, è stato ospite di Radio FirenzeViola durante l'evento a Gropina. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'interesse della Fiorentina per Boulaye Dia: “Sarebbe uno step in avanti, perché ha dimostrato di fare la differenza in una squadra che lottava per salvarsi. In una squadra più forte può solo fare meglio anche con il lavoro di Italiano, un po’ come fece con Nzola”.

Prosegue su Nzola: “Quando prendi un allenatore che conosci già parti un passo avanti. Ma con la retrocessione dello Spezia, Nzola ha tanto mercato. Un attaccante che dà sicurezze è ambito, non sarà facile portarlo a casa”.

Su Ikoné: “I matrimoni si fanno in due: se lui ha digerito l’assenza nella finale di Conference può restare, altrimenti se si è rotto qualcosa va lasciato andare. La sua stagione è stata da 6, per me il prossimo può essere il suo anno. Ma il mercato insegna che non ci sono più incedibili, se arriverà un’offerta allettante verrà presa in considerazione”.